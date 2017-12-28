Глава Крыма Аксенов прокомментировал слухи о его отставке

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слухи о его возможной отставке. По мнению Аксенова, есть такие, кто ждет с нетерпением, когда он уйдет с поста руководителя региона.

Глава Крыма полагает, что слухи — нормальное явление. "Начиная еще со всех королевских дворов самые популярные темы для обсуждения были: отставка, кого будут судить, кого повесят, кого казнят", — сказал сегодня Сергей Аксенов на пресс-конференции по итогам года.

На слухи он не обращает внимание, не отвлекается, и уверен - оценивать его деятельность могут только президент России и жители Крыма. Как подчеркнул Аксенов, пока президент РФ доверяет, пока доверяют крымчане, он будет честно выполнять свои обязанности.

По данным издания "Аргументы недели - Крым", Аксенов уволил 50 руководителей в Крыму.

"Такая политика будет продолжена и дальше. Берут на себя обязательства – они должны быть выполнены. Не выполняются по объективным или субъективным причинам, будут даны оценки", – заявил он на итоговой пресс-конференции.

По словам Аксенова, материалы по итогам деятельности уволенных должностных лиц направляются в Следственный комитет и прокуратуру для дачи правовой оценки.