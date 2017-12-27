Facebook объяснил блокировку аккаунта Кадырова
27 декабря 2017, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]
Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Facebook был заблокирован из-за того, что политик попал под американские санкции. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Как объясняется, Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты лиц, которые внесены в санкционный список США.
23 декабря аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram оказались недоступными. Роскомнадзор потребовал соцсети разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни.
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в рамках встречи с иранским коллегой Али Лариджани подчеркнул, что эта ситуация представляет опасность, поскольку, если следовать принципу взаимности, то российской стороне следует поступить аналогичным образом.