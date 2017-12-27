Владимир Путин прибыл в Центризбирком

Российский лидер Владимир Путин днем в среду, 27 декабря, прибыл в Центризбирком. Политик намерен предоставить необходимые документы для выдвижения кандидатом в рамках выборов главы страны в 2018 году.

Ранее за Путина в качестве кандидата отдала свои голоса инициативная группа избирателей, состоявшая более чем из 600 человек.

Как отмечает сегодня РИА "Новости", действующий глава государства предъявит заявление о согласии баллотироваться на пост президента, ходатайство о регистрации инициативной группы, сведения о доходах, счетах, вкладах, ценных бумагах и расходах, а также ряд документов, в которых подтверждаются его биографические данные.

Напомним, Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец.