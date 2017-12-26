Карасин: принцип раздела Каспийского моря согласован

Заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что принцип раздела Каспийского моря согласован каспийской "пятеркой" на совещании, состоявшемся совсем недавно в Москве. Подробности дипломат рассказывать не стал.

Карасин в интервью газете "Коммерсантъ" ушел от ответа на вопрос, будет ли конвенция подписана в следующем году. По его словам, "могут появиться какие-то нюансы, которые будут нуждаться в дополнительном согласовании".

После распада Советского Союза и увеличения числа прибрежных государств на Каспии с двух (СССР, Иран) до пяти (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан) возникла необходимость выработки нового правового статуса Каспийского моря. Практически у всех государств пятерки есть собственный взгляд на разграничение Каспийского моря.