МИД РФ предупреждает о возможных проблемах у россиян при въезде на Украину

Российское Министерство иностранных дел предупредило граждан, что при пересечении границы у них могут возникнуть сложности из-за предъявлений украинской Госпогранслужбой новых требований.

Киевские власти заявили, что с 1 января 2018 года от граждан нашей страны при следовании на Украину планируется требовать предоставления её компетентным органам своих персональных данных, включая биометрические, а также регистрации по месту пребывания в период нахождения и передвижения по территории «незалежной».

На запросы Киеву о характере и порядке применения к гражданам РФ ранее обнародованных украинской стороной нововведений ответа Москва не получила. МИД России рекомендует гражданам уточнять в дипломатических ведомствах и консульских учреждениях Украины условия пересечения украинской границы.