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В Екатеринбурге утвержден состав Общественной Палаты

26 декабря 2017, 19:52 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

В Екатеринбурге утвержден состав Общественной Палаты
Фото: ekburg.ru

26 декабря депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердили членов Общественной палаты города, пишет пресс-служба горпарламента.

В список попали директор волонтерского центра УрФУ Антон Белов, врио иректора ФГБУ науки Институт экономики УрО РАН Юлия Лаврикова, председатель Екатеринбургской городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Федор Ледерер, председатель правления общественной организации «Свободное движение» Елена Леонтьева, директор гимназии № 2 Светлана Тренихина, президент ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова и другие. 

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