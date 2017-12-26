Патрушев оценил потери США в случае корейской войны

В случае войны на Корейском полуострове погибнут десятки тысяч американских граждан, которые проживают в Южной Корее. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Лавров назвал первых жертв в случае войны на Корейском полуострове

Секретарь Совбеза отметил, что в Южной Корее живут порядка 250 тысяч американцев. Подобные потери военные всех стран мира сочли бы неприемлемыми. Секретарь Совбеза РФ напомнил, что ракетные комплексы КНДР с оперативно-тактическими ракетами, ствольной артиллерией и ракетными системами залпового огня расположены всего в 50 километрах от Сеула.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров после встречи РИК (Россия, Индия и Китай) заявил, что ни в коем случае нельзя усугублять военную напряженность и конфронтацию на Корейском полуострове, поскольку это может привести к печальным последствиям.