Кремль: Москва согласна стать посредником между Америкой и КНДР

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о разрешении конфликта на Корейском полуострове. В Кремле подчеркнули, что Москва согласна стать посредником между США и Северной Кореей.

По словам Пескова, для осуществления данного плана необходимо получить согласие обеих сторон на участие России в переговорах. Как отмечает сегодня ТАСС, ссылаясь на слова пресс-секретаря Владимира Путина, РФ хочет, чтобы как можно скорее был открыт путь для снижения напряженности в данном вопросе.

Подчеркивается, что стать посредником и "резонером" между двумя государствами с принципиально разными позициями нельзя исключительно по своей воле.