Движение Putin Team обрело фирменную символику

У движения Putin Team, основанного хоккеистом Александром Овечкиным, появилась собственная символика. Конкурс по созданию фирменного стиля организации был объявлен еще 24 ноября текущего года.

В ночь на понедельник, 25 декабря, голосование было завершено. Впоследствии выяснилось, что в финал прошли три варианта, которые и было решено использовать в ходе нанесения на экипировку участников Putin Team, а также различные сувениры, передает РИА "Новости".

Подчеркивается, что стиль, созданный Сергеем Алферовым демонстрирует лаконичность и простоту при помощи бело-красной подписи на черном фоне. Валерий Хорохордин выбрал нестандартный шрифт со славянскими мотивами, а третий победитель Николай Леванов остановился на смелом сочетании красного и бирюзового цветов и более спокойном шрифте.