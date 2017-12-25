Вован и Лексус побеседовали с президентом Парламентской Ассамблеи НАТО

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили президенту Парламентской Ассамблеи НАТО Паоло Алли от имени спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Пранкеры от имени Парубия посетовали, что украинские власти опасаются проводить референдум о вступлении в Североатлантический альянс. Алли на это заявил, что при всей важности референдума, Украине надо соблюдать минские договоренности. Он также отметил, что самым главным является момент правильной постановки вопроса на референдуме, чтобы не допустить провокаций по отношению к России.

В свою очередь Вован и Лексус попросили Алли передать генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу информацию об опасной "психологической методичке" под названием "Вован и Лексус", которую якобы выпустила Россия. Это очень опасная книга, психологическое оружие изобретено в Генштабе. И называется "По ком звонит телефон?".

"Да, мы записали все, мы обязательно передадим это господину Столтенбергу", - пообещал президент Парламентской Ассамблеи Североатлантического альянса.

Ранее пранкеры Владимир Кузнецов («Вован») и Алексей Столяров («Лексус») разыграли постпреда США при ООН Никки Хейли, в частности, рассказав ей о том, что Россия вмешалась в выборы на несуществующем острове Биномо.