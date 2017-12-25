Пушков охарактеризовал российско-американские отношения

Нынешний кризис в российско-американских отношениях затянется, выразил уверенность председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Сейчас у США "новый приступ болезни".

На своей странице в Twitter Пушков напомнил, что до этого отрезвление Соединенных Штатов по отношению к РФ началось лишь после Карибского кризиса и длилось 25 лет. "Сейчас — новый приступ болезни. И это надолго", — считает сенатор, передает "Свободная пресса".

Ранее Алексей Пушков отреагировал на слова Дональда Трампа о том, что США выиграли две мировые войны. По словам Пушкова, роль у Соединенных Штатов в обоих конфликтах была не главной.