В Сирии обнаружили уральские танки, прошедшие на параде Победы в Москве

В сети опубликовали фото танка Т-90А, переданного Россией сирийским военным. Боевая машина оснащена транспондером, который впервые был установлен на танки 27-й бригады из Алабино в 2011 году перед проведением Парада Победы.

Об этом пишет в своем блоге военный эксперт Алексей Хлопотов. Он сообщил, что этот транспондер — радиочастотная метка производства американской фирмы Omni-ID, предназначенная для отслеживания грузов, контейнеров и тяжелого оборудования в экстремальных условиях, сообщает URA.RU.

Эксперт говорит, что такие метки установили как раз перед Парадом Победы для того, чтобы подстраховать танкистов. Тогда опытные танкисты были заменены новичками.

Предположительно, Т-90 поступили на вооружение сирийской армии в 2015-м. В конце того же года они приняли участие в боях в Алеппо. Впоследствии несколько машин попали в руки террористов.