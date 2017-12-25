На очередном заседании межведомственной координационной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков свердловский министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков отчитался о работе с "долгостроями". Об этом пишет департамент информполитики губернатора.

Среди проблемных строек, где работы вот-вот завершатся, – один из домов ЖК «Березки» в Березовском. По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, и региональные власти, и покупатели видят, что застройщик ведет работы, стараясь уложиться в сроки.

«Мы фактически подставили застройщику плечо – там работает Управление капитального строительства Свердловской области, мы договариваемся с поставщиками и субподрядчиками: даем гарантии, чтобы поставщики под будущие оплаты выделили материалы, потому что застройщик сегодня находится в поисках финансов», – сказал глава областного Минстроя.

Близки к завершению работы еще на двух проблемных стройках. «Вышел на разрешение на ввод ЖК «Западный». Заявление подано и, я думаю, на неделе оно появится. Еще один объект, где заканчивается строительство, – дом на Постовского – там идут проверочные процедуры», – проинформировал Михаил Волков.

Участники заседания комиссии также рассмотрели механизмы, которые позволят привлечь к завершению ряда проблемных строек крупных застройщиков и инвесторов.

Напомним, созданная по решению Евгения Куйвашева межведомственная рабочая группа собирается регулярно. Участие в ее работе принимают представители прокуратуры, правоохранительных органов, службы судебных приставов, областных министерств и ведомств, аппарата свердловского омбудсмена, а также представители инициативных групп свердловчан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Благодаря личному вниманию губернатора к проблемам дольщиков и пайщиков, за последние годы в Свердловской области было введено в эксплуатацию порядка полусотни долгостроев, квартиры в которых получили почти пять тысяч уральцев. Опыт Свердловской области высоко оценен на федеральном уровне, региональные законодательные инициативы были взяты на вооружение другими субъектами РФ.