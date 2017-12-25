Путин произвел кадровые назначения и перестановки

Президент РФ Владимир Путин за несколько дней до Нового года произвел кадровые назначения. Бывший воронежский губернатор Алексей Гордеев назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе (ЦФО). 11 глав регионов, которые ушли в отставку, получат госнаграды

О кадровых изменениях сообщила пресс-служба Кремля сегодня. Президент РФ своим указом освободил Алексея Гордеева от должности губернатора Воронежской области и назначил врио главы региона Александра Гусева.

Прежний полпред президента в ЦФО Александр Беглов сегодня другим указом президента был назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Полпреда этого федерального округа Николая Цуканова Путин назначил своим помощником по вопросам местного самоуправления.

В Воронежской области с 25 декабря новый губернатор - Александр Гусев. Все эти указы вступают в силу со дня их подписания, с 25 декабря.

Напомним, осенью российский лидер сменил 11 глав регионов. Некоторым предложил новую работу.