Путин произвел кадровые назначения и перестановки
25 декабря 2017, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин за несколько дней до Нового года произвел кадровые назначения. Бывший воронежский губернатор Алексей Гордеев назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе (ЦФО).
О кадровых изменениях сообщила пресс-служба Кремля сегодня. Президент РФ своим указом освободил Алексея Гордеева от должности губернатора Воронежской области и назначил врио главы региона Александра Гусева.
Прежний полпред президента в ЦФО Александр Беглов сегодня другим указом президента был назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
Полпреда этого федерального округа Николая Цуканова Путин назначил своим помощником по вопросам местного самоуправления.
В Воронежской области с 25 декабря новый губернатор - Александр Гусев. Все эти указы вступают в силу со дня их подписания, с 25 декабря.
Напомним, осенью российский лидер сменил 11 глав регионов. Некоторым предложил новую работу.