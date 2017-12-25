Президент РФ Владимир Путин сменил губернатора Воронежской области. Глава российского государства принял отставку Алексея Гордеев и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Александра Гусева.

Путин сегодня уже провел встречу с Гусевым в Кремле и сообщил о назначении. Гусев был мэром Воронежа. Подписан Указ об отставке Гордеева по собственному желанию и назначении Гусева. Гордеев назначен полпредом президента в ЦФО.

Документ опубликован на сайте Кремля.

"В связи с заявлением губернатора Воронежской области Гордеева А.В. о досрочном прекращении полномочий ... постановляю:

1. Принять отставку губернатора Воронежской области Гордеева А.В. по собственному желанию.

2. Назначить Гусева Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Воронежской области.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания".