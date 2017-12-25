Путин сменил губернатора Воронежской области
25 декабря 2017, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин сменил губернатора Воронежской области. Глава российского государства принял отставку Алексея Гордеев и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Александра Гусева.
Путин сегодня уже провел встречу с Гусевым в Кремле и сообщил о назначении. Гусев был мэром Воронежа. Подписан Указ об отставке Гордеева по собственному желанию и назначении Гусева. Гордеев назначен полпредом президента в ЦФО.
Документ опубликован на сайте Кремля.
"В связи с заявлением губернатора Воронежской области Гордеева А.В. о досрочном прекращении полномочий ... постановляю:
1. Принять отставку губернатора Воронежской области Гордеева А.В. по собственному желанию.
2. Назначить Гусева Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Воронежской области.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания".