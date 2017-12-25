Екатерина Гордон выдвинута кандидатом в президенты от Партии добрых дел

Партия добрых дел выдвинула кандидатом в президенты России телеведущую, певицу, руководителя юридической фирмы Екатерину Гордон. Президент партии Андрей Кириллов рассказал, что за Екатерину Гордон на съезде партии 23 декабря проголосовали единогласно. Партия "Справедливая Россия" своего кандидата на выборы президента не выдвинет

Сама Екатерина говорит, что выдвижение от партии "технически облегчит сбор подписей, поскольку их понадобится не 300 тысяч, а 100 тысяч". Для регистрации кандидатом от непарламентской партии необходимо собрать 100 тыс. подписей избирателей. По ее мнению, такое количество собрать реальнее, - сообщает РБК. Гордон пока не подала документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Екатерина Гордон 30 октября объявила о своем участии в выборах президента России в качестве самовыдвиженца.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

Инициативная группа выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом в президенты РФ.

Директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин выдвинут кандидатом в президенты России от КПРФ.