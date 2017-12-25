Олег Валенчук: сообществу садоводов предстоит всем миром наводить порядок

Объединения садоводов – одна из ключевых составляющих гражданского сообщества страны, и партийный проект «Единой России» «Дом садовода – опора семьи» обеспечивает взаимодействие органов власти и значительной части населения России. Об этом заявил федеральный координатор партпроекта, депутат Государственной думы РФ, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук в ходе работы дискуссионной площадки «Аграрная сверхдержава» на XVII съезде «Единой России», который прошел 22-23 декабря в Москве.

Он уточнил, что сегодня в числе главных вопросов для всех садоводов страны – в первую очередь, вступление в силу нового Закона о садоводстве, а также вопросы обеспечения и совершенствования инфраструктуры садоводческих объединений. «В рамках партпроекта по всей России развернута масштабная разъяснительная работа: на регулярных семинарах, вебинарах, в личных консультациях тысячам руководителей СНТ и рядовых садоводов специалисты разъясняют законодательные новшества и отвечают на многочисленные вопросы», – рассказал Валенчук.

Он подчеркнул, что партпроект объединяет садоводов всей России и позволяет жителям разных регионов оперативно обмениваться опытом общественной деятельности и решения проблем. Например, в одних регионах власть активно поддерживает садоводов, разработаны и действуют соответствующие целевые программы. Такие регионы можно расценивать как точки роста активности диалога и взаимодействия общества и власти. В других регионах граждане призывают руководство своих областей и республик не отставать в этом направлении, и власти не могут не слышать этих призывов. Проблемы садоводов волнуют и Президента России, об этом свидетельствует его инициатива, поддержанная Госдумой, по освобождению льготников и пенсионеров от уплаты земельного налога. Кроме того, необходимо обеспечить садоводческие объединения хорошими дорогами, электросетями, магистральным газом и чистой водой.

«Многомиллионному сообществу садоводов предстоит всем миром наводить порядок в нашей стране и украшать ее садами. Как ухоженный сад радует красотой и урожаями, так и культурное организованное общество служит основой сильного государства. И партийная поддержка и координация этой деятельности – залог ее успеха», – заключил Валенчук.