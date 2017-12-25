Лавров: У России нет цели создания военных баз за рубежом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии у России цели создания военных баз за рубежом. По словам главы российской дипломатии, Россия в отличие от "ряда государств" не является сторонником военной экспансии ради простого проецирования силы, в частности, в странах Латинской Америки.

Лавров отметил, что действия НАТО вызывают в России глубочайшую озабоченность в связи с размещением у российских границ системы ПРО США. По его мнению, такие шаги деструктивны и подрывают принцип единой безопасности, - сообщает ФБА "Экономика сегодня". Как подчеркнул Лавров, такая агрессивная политика приводит к росту напряженности и разделительных линий в Евросоюзе.

Глава российского МИД отметил, что Россия предпринимает разумные дополнительные меры для защиты своих национальных интересов и повышения обороноспособности.