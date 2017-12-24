Греф предостерег США от введения новых масштабных санкций против РФ

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью Financial Times предупредил США, что холодная война может показаться "детской забавой", если Вашингтон введет масштабные санкции против России.

В интервью изданию Греф назвал "нерациональным" шагом возможное отключение России от межбанковской системы SWIFT в рамках новых ограничительных мер со стороны США.

SWIFT является международной межбанковской системой совершения платежей. Напомним, впервые о возможности отключения России от SWIFT представители западных стран выступили в 2014 году. В свете возможного отключения от системы в рамках американских санкций Россия создала собственную систему взаиморасчетов "Мир".

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что россиянам не следует ждать отмены санкций в ближайшие три года.