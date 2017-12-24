В воскресенье, 24 декабря, председатель партии "Женский диалог" Елена Семерикова подала документы, которые требуются для выдвижения на пост президента Российской Федерации, в ЦИК.

Согласно последней информации, в ходе съезда партии, который состоялся 20 декабря, Семерикова была утверждена кандидатом, передает сегодня ТАСС.

Отмечается, что гражданин, претендующий на позицию кандидата, лично должен явиться в Центризбирком России и подать заявление о согласии баллотироваться на пост главы государства, сведения об имуществе за границей и судимостях, а также протокол съезда, в котором содержатся данные о выдвижении. Подчеркивается, что самовыдвиженцам необходимо принести документы до 7 января включительно, а политикам от партий – до 12 января.