Маккейн назвал поставку противотанковых ракет Украине шагом в нужном направлении

Американский сенатор Джон Маккейн прокомментировал решение Дональда Трампа поставлять Украине не только стрелковое, но и более тяжелое оборонительное вооружение. Он назвал это «шагом в правильном направлении».

Поставки комплексов Javelin Украине являются необходимым фактором для «мирного разрешения конфликта» в регионе. Об этом говорится в заявлении политика. По словам Маккейна, данное решение «посылает чёткий сигнал», что Вашингтон намерен защищать своих союзников и партнёров.

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил решение США о поставке Киеву летального оружия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице украинского президента в Facebook.