Глава Пентагона велел солдатам начать подготовку к войне

Министр обороны Соединённых Штатов Джеймс Мэттис посетил с предновогодним рабочим визитом базу 82-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Северной Каролине. Он обратился к военным с напутствием. КНДР запустила ракету, угрожающую США и всему миру - глава Пентагона

Дипломатия США способна разрешить ядерное противостояние с КНДР только тогда, когда у американского государства существует сильная и боеспособная армия, отметил Мэттис. «Мои прекрасные молодые солдаты, единственный способ для того, чтобы дипломаты могли говорить авторитетно и убедительно, это ваша готовность к войне», — заявил он, сообщает Associated Press. При этом глава Пентагона не подтвердил информацию о намерении США эвакуировать своих граждан из Южной Кореи.

Комментарии Мэттиса прозвучали тогда, когда Совет Безопасности США единогласно одобрил жёсткие новые санкции против КНДР.