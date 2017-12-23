Зюганов объяснил, почему не стал участвовать в выборах президента России
23 декабря 2017, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]
Геннадий Зюганов пояснил членам ЦК партии причины своего отказа от участия в президентской гонке. Лидер коммунистической партии отметил, что не может активно работать в рамках предвыборной кампании по причине состояния здоровья.
Помимо этого, Зюганов акцентировал внимание на том, что КПРФ нужно обновление, «нужна свежая кровь». Кандидат должен быть молодой и энергичный.
Напомним, что до этого Зюганов участвовал в выборах в 1996, 2000-м годах и в 2008-м и в 2012-м. Как сообщает РБК, в партии говорят, что настоящая причина отказа Зюганова - боязнь занять третье место и проиграть Жириновскому.
В пятницу, 22 декабря, президиум, а затем пленум ЦК КПРФ рекомендовал выдвинуть кандидатом в президенты директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.