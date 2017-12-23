Зюганов объяснил, почему не стал участвовать в выборах президента России

Геннадий Зюганов пояснил членам ЦК партии причины своего отказа от участия в президентской гонке. Лидер коммунистической партии отметил, что не может активно работать в рамках предвыборной кампании по причине состояния здоровья. Лидер КПРФ Зюганов возглавит избирательный штаб Павла Грудинина

Помимо этого, Зюганов акцентировал внимание на том, что КПРФ нужно обновление, «нужна свежая кровь». Кандидат должен быть молодой и энергичный.

Напомним, что до этого Зюганов участвовал в выборах в 1996, 2000-м годах и в 2008-м и в 2012-м. Как сообщает РБК, в партии говорят, что настоящая причина отказа Зюганова - боязнь занять третье место и проиграть Жириновскому.

В пятницу, 22 декабря, ​президиум, а затем пленум ЦК КПРФ рекомендовал выдвинуть кандидатом в президенты директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.