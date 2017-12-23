Владимир Путин назвал условия для сотрудничества России с Западом

Президент России Владимир Путин назвал условия взаимодействия с зарубежными государствами. Российский лидер отметил, что страна «никогда не будет жертвовать безопасностью своих граждан и национальными интересами». Путин: пенсионеры должны знать, что у них все стабильно

«Готовы работать со всеми странами: и на Западе, и на Востоке — на принципах доверия и равноправия», — сказал Путин. Он особо подчеркнул, что Москва не ищет конфонтации с кем-либо.

Сегодня, 23 декабря, в Москве проходит XVII съезд партии «Единая Россия», в котором участие принимает глава РФ Владимир Путин.