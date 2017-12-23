Путин потребовал относиться к оппозиции с уважением

Российский лидер Владимир Путин в субботу, 23 декабря, в ходе 17 съезда партии "Единая Россия" сделал важное заявление. По словам главы государства, следует относиться с уважением к оппозиции.

Политик, однако, подчеркнул, что оппозиционные деятели должны составлять и презентовать абсолютно четкую программу действий, направленных на позитивные изменения. Путин призвал не указывать власти, что не так, поскольку она прекрасно об этом знает сама, передает издание "Известия".

Кроме того, в своей речи президент России заметил, что необходимо расширять механизмы демократии в стране и уважать деятельность по-настоящему дееспособной оппозиции.