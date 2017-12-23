В МИД РФ прокомментировали решение США поставлять оружие Украине

В субботу, 23 декабря, статс-секретарь, замглавы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин прокомментировал решение США поставлять Украине оружие, о котором стало известно ранее сегодня.

По мнению дипломата, данные действия Вашингтона фактически подрывают работу над выполнением минских договоренностей, передает ТАСС. Карасин считает, что решение Штатов о предоставлении оружия Киеву говорит о том, что они выступают за разрешение конфликта в Донбассе при помощи силы, что категорически недопустимо.

Замглавы МИД РФ заметил, что власти должны напротив убеждать Киев вступить в откровенный диалог в ДНР и ЛНР и обсудить все острые моменты.