Зюганов: надо запретить вступать в должность президента более двух раз

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что следует упростить в России процедуру импичмента президента. Об этом политик сообщил в субботу, 23 декабря, в рамках предвыборного съезда ЦК партии.

По мнению Зюганова, также следует в основном законе обозначить, что ни один человек не имеет права вступать в должность главы государства более двух раз, передает РИА "Новости".

Лидер КПРФ предложил организовать в РФ высший государственный совет, который будет обсуждать и одобрять все важные решения президента и держать их под контролем. Это будет демонстрировать ответственность власти перед народом страны, которой в настоящее время нет.