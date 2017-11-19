Пушкова удивила «запоздалая реакция» ОБСЕ на признание СМИ иностранными агентами

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира прекратить требования о регистрации СМИ США и России в качестве иноагентов.

Политик поинтересовался у европейцев, что же это они раньше молчали, когда США принудили русский телеканал RT зарегистрироваться как иноагент. ОБСЕ ничего не делало, когда США два месяца добивались признания иностранным агентом Russia Today. И только после того, когда Россия разослала некоторым американским СМИ документы, в которых говорится, что их могут признать иноагентами, отреагировали.

Депутаты Госдумы единогласно приняли в третьем, заключительном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие финансирование из-за границы, могут быть признаны в России иностранным агентом. Минюст назвал СМИ - потенциальные иноагенты