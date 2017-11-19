Названы даты визита президента Чехии в Россию

Глава Чехии Милош Земан прибудет в Россию вместе с супругой в понедельник, 20 ноября. В пресс-службе Пражского града отметили, что первый и второй дни своего визита политик проведет в Сочи.

Во вторник у Земана запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Как уточняет РИА "Новости", в среду президент Чехии прилетит в Москву, где проведет частную беседу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

В четверг Земан намерен принять участие в открытии выставки под названием "Сокровища Пражского града в Москве", после чего он направится в Екатеринбург, где состоится форум российских и чешских предпринимателей.