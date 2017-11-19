Госдума обвинила польского министра обороны в лживости и стремлении угодить США

В Госдуме прокомментировали заявление министра обороны Польши о связи провокаций КНДР и «агрессивных планов» России. Депутат Александр Шерин назвал Антони Мачеревича американской марионеткой.

В беседе с RT первый замглавы думского комитета по обороне отметил, что польские политики, испытывающие неприязнь к России, готовы поддержать любые лживые обвинения, которые выдвигают в адрес Москвы Соединенные Штаты. По словам Шерина, Мачеревич является марионеткой Вашингтона, которая отрабатывает свой хлеб.

Ранее в воскресенье СМИ процитировали высказывание Антони Мачеревича, который отметил, что действия Северной Кореи и Москвы «строго соотнесены».