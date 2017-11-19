Крымские власти подвергли критике предложение Григория Явлинского о необходимости проведения на полуострове нового референдума о его статусе. Вице-премьер регионального правительства Ремзи Ильясов обвинил политика в «словоблудии».

В беседе с корреспондентом РИА Новости Ильясов отметил, что идея о повторном плебисците не имеет никакого смысла, поскольку его результаты будут такими же, что и итоги первого. По словам чиновника, в настоящее время необходимо защищать выбор крымчан, сделанный ими на референдуме. Вместо этого Явлинский занимается «словоблудием и игрой на чувствах людей», добавил Ильясов.

С инициативой о проведении на полуострове нового референдума Григорий Явлинский выступил в субботу. По мнению политика, организация еще одного голосования должна решить проблему международного признания российского Крыма.