Депутат Госдумы назвал украинский «опыт борьбы с россиянами» фантазией Климкина

«Опыт борьбы с россиянами», о котором заявил глава украинского МИД Павел Климкин, является его фантазией. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы РФ Юрий Швыткин.

В беседе с RT парламентарий отметил, что Киев хочет с помощью подобных высказываний, которые не имеют ничего общего с реальностью, доказать западным партнерам свою преданность. Еще одна цель украинских политиков, по словам Швыткина, - отвлечь внимание от внутренних проблем страны.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Павел Климкин выразил готовность поделиться с Соединенными Штатами украинским «опытом борьбы с россиянами» в обмен на американское вооружение.