В ОБСЕ опасаются обострения ситуации в Донбассе

Существует вероятность возникновения нового обострения в зоне конфликта в Донбассе. Об этом заявил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Хуг добавил, что "стороны не выполняют договоренности на местах". По его словам, речь идет о необходимости выполнения пунктов о прекращении огня, отводе войск, разминированию, а также доступе СММ ко всем районам, передает ТАСС.

Представитель ОБСЕ отметил, что с начала года более 400 мирных жителей погибли и получили ранения в Донбассе. При этом процесс разведения сил в зоне конфликта застопорился. За минувшую неделю в Донбассе зафиксировано более 6 тыс. нарушений "режима тишины". Для урегулирования "необходимо политическое решение", считает Хуг.