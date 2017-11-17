МИД считает новый украинский закон оскорблением для ветеранов

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали поправки к закону «О статусе ветеранов» на Украине, в соответствии с которыми удаляется любое упоминание о Великой Отечественной войне. Украина отказалась от термина «Великая Отечественная война»

Новость об отказе Украины от термина «Великая Отечественная война» в МИДе восприняли «с большим сожалением», сообщается на сайте ведомства. Этот шаг - «вопиющее проявление» политики Киева по «насильственному стиранию исторического прошлого своей собственной страны». «Новое законодательство приравнивает ветеранов, героев Великой Отечественной войны к участникам Майдана», — говорится в тексте официального сообщения.

Поправка вносит коррективы в оригинальный закон «О статусе ветеранов» и заменяет термины «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», «Великая Отечественная война и война с Японией» и «Война 1945 года с империалистической Японией» термином «Вторая мировая война».