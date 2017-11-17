В Екатеринбург приехал глава Нацгвардии РФ

В Екатеринбург прибыл директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов, сообщает департамент информполитики губернатора. Совместно с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым он обсудил готовность Екатеринбурга к приёму матчей ЧМ-2018 и осмотрели стадион «Екатеринбург Арена».

— В столице Урала в июне пройдут четыре игры. И Росгвардия совместно с другими силовыми структурами обеспечит безопасность их проведения, — сказал глава Росгвардии.

Кроме того, Виктор Золотов и Евгений Куйвашев посетили реконструированные корпуса 5-го военного клинического госпиталя.