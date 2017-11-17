На следующей неделе в Сочи состоится встреча Путина и Земана

Во вторник, 21 ноября, в Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина и главы Чехии Милоша Земана.

Данную информацию сегодня предоставил помощник российского лидера Юрий Ушаков, который отметил, что политики проведут переговоры, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Земан планирует посетить РФ по приглашению своего российского коллеги. После поездки в Сочи лидер Чехии встретится в Москве с премьер-министром Дмитрием Медведевым и примет участие в форуме российских и чешских предпринимателей. Затем он направится в Екатеринбург на другой форум.