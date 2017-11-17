Посол России в Вашингтоне: госдеп готов к конструктивному диалогу

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сделал обнадеживающее заявление. По словам дипломата, госдепартамент США к настоящему моменту продемонстрировал готовность к конструктивному диалогу с ним.

Как уточняет РИА "Новости", в рамках своего выступления на приеме в российском посольстве Антонов подчеркнул, что начал работать в весьма непростых условиях, однако госдеп и прочие ведомства отнеслись к нему доброжелательно и довольно приветливо.

Посол добавил, что готов работать на таких условиях и намерен приложить максимум усилий для сохранения исключительно позитивной повестки дня.