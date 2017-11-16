Путин имеет влияние на ДНР и ЛНР, но оно не безграничное – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал телефонный разговор российского главы с руководителями ДНР и ЛНР, сообщает портал "Москва 24".



По его словам, Владимир Путин имеет влияние на глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, но оно не безграничное.



Дмитрий Песков: "Мы не имеем возможности каким-то образом оказывать давление на эти непризнанные республики, мы не имеем возможности давать кому-то поручения там, потому что эти республики живут самостоятельной жизнью. Но президент никогда не скрывал, что у него есть возможность обращаться с призывами, возможность оказывать определенное влияние - не безграничное, но определенное".



Пресс-секретарь пояснил, что это влияние Путин использовал, отреагировав на призыв по обмену пленными между Киевом и Донбассом. Во время телефонного разговора, президент предложил провести масштабный обмен, его собеседники поддержали идею.



Ранее Киев объявил о готовности начать обмен пленными с ДНР и ЛНР, но только в соответствии с нормами украинского законодательства.

