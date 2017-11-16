Песков прокомментировал возможность участия Медведева в президентских выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия премьер-министра Дмитрия Медведева в очередных выборах президента. Президентские выборы в России состоятся в 2018 году.

Информацию о возможном выдвижении Медведева появилась в Telegram-каналах. Вчера журналисты задавали вопрос о президентских амбициях самому премьеру. "Наверное, нужно спрашивать у Дмитрия Анатольевича Медведева. Собственно, вчера у Дмитрия Анатольевича спрашивали, задавали этот вопрос. Он ответил на него", — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что необходимо разумно подходить к информации.

Он призвал, читая Telegram-каналы, "сохранять разум, мудрость и иронию".