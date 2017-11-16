Единороссы Южного Урала поедут перенимать опыт работы в других регионах

И.о. секретаря Генсовета Андрей Турчак пригласил южноуральских представителей партии «Единая Россия» отправиться в серию поездок по регионам страны.



Благодаря личному посещению субъектов Российской Федерации представители партий смогут поделиться лучшими наработками и опытом, познакомиться с ситуацией на местах и услышать проблемы каждого региона. После этого информация будет проанализирована и эти данные позволят актуализировать федеральную повестку.

Совещание с Андреем Турчаком назначено на 19-20 ноября в Салехарде. Из Челябинской области в поездку отправятся Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш и руководитель Челябинского регионального исполкома партии «Единая Россия» Алексей Малофеев.

Посещение регионов продлится почти месяц, до середины декабря текущего года. Таким образом Андрей Турчак планирует познакомиться со всеми секретарями и руководителями региональных исполнительных комитетов.