Минюст назвал СМИ - потенциальные иноагенты

Министерство юстиции РФ направило письма с предупреждением о возможном признании иностранными агентами следующим СМИ: "Голос Америки", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии" , "Сибирь.Реалии", региональный проект "IdeLРеалии", телеканал "Настоящее Время", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi) и проект "Фактограф".

Несколько СМИ уже получили предупреждения, - сообщается на сайте Минюста.

15 ноября Госдума приняла поправки в российское законодательство, в соответствии с которыми предусмотрена возможность признания иностранных СМИ действующих на территории РФ, иностранными агентами. Документ может вступить в законную силу в ближайшее время, отмечает Минюст.

В США сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) возмущен принятием Госдумой закона в России. По его мнению, сравнения между телеканалом RT и радиостанциями "Голос Америки" или "Радио Свобода" быть не может, - сообщает ТАСС.

Ранее Минюст США потребовал от телеканала RT зарегистрироваться иноагентом. Госдума приняла ответные меры.