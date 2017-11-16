СМИ: на следующей неделе Россию посетит президент Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует в скором времени посетить Российскую Федерацию. Согласно последней информации, официальный визит главы Турции в РФ состоится в грядущую среду, 22 ноября.

Как уточняет сегодня издание Milliyet, в рамках своего визита Эрдоган надеется встретиться и поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.

К настоящему моменту официальной информации от пресс-службы Кремля относительно визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию не поступало.