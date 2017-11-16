Жириновский призывает ввести обязательный второй тур на выборах президента РФ

Глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал на законодательном уровне ввести обязательный второй тур в рамках выборов президента России.

Политик рассказал, почему необходимо закрепить данную норму. По словам Жириновского, двое политиков, которые набирают максимальное число голосов избирателей, должны выйти во второй тур, чтобы дать людям возможность еще раз оценить кандидатов на столь высокий пост, передает РИА "Новости".

В рамках пленарного заседания Госдумы в четверг, 16 ноября, лидер ЛДПР подчеркнул – нельзя заранее говорить, что не будет второго тура.