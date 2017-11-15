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Собчак собралась баллотироваться в президенты от «Гражданской инициативы»

15 ноября 2017, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]

Собчак собралась баллотироваться в президенты от «Гражданской инициативы»
фото: globallookpress.com

Ксения Собчак намерена участвовать в президентских выборах как кандидат от партии «Гражданская инициатива». Соответствующая информация появилась сегодня на ее сайте.

Собчак заявила об открытии нового штаба в Петербурге

Собчак заявила об открытии нового штаба в Петербурге

В прикрепленном к сообщению видео Собчак заявила, что разделяет либеральные ценности, которые отстаивает данная политическая организация. Лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев, в свою очередь, вручил журналистке партийный значок. Собчак в ответ надела на руку Нечаева браслет со слоганом своей предвыборной кампании «Против всех».

Ксения Собчак объявила о планах баллотироваться на пост главы государства в середине октября. Изначально предполагалось, что она примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца. 

 

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Судно "Моряк" терпит бедствие в районе Керчи, моряки голодают

В районе Керчи терпит бедствие судно "Моряк". Члены экипажа сообщили, что они остались без продуктов и голодают. Капитан судна, идущего под флагом Палау, госпитализирован с сердечным приступом.

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Опубликовано видео, как крымский чиновник вел прием в троллейбусе (ВИДЕО)

Опубликовано видео, как крымский чиновник - председатель Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов - вел прием населения прямо в троллейбусе. Проводить встречи с гражданами в общественном транспорте велел чиновникам глава Крыма Сергей Аксенов.

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Сегодня похоронили Михаила Задорнова

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