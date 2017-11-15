Собчак собралась баллотироваться в президенты от «Гражданской инициативы»

Ксения Собчак намерена участвовать в президентских выборах как кандидат от партии «Гражданская инициатива». Соответствующая информация появилась сегодня на ее сайте.

В прикрепленном к сообщению видео Собчак заявила, что разделяет либеральные ценности, которые отстаивает данная политическая организация. Лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев, в свою очередь, вручил журналистке партийный значок. Собчак в ответ надела на руку Нечаева браслет со слоганом своей предвыборной кампании «Против всех».

Ксения Собчак объявила о планах баллотироваться на пост главы государства в середине октября. Изначально предполагалось, что она примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца.