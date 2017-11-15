Дмитрий Медведев в этом году участвовать в выборах не планирует

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России с 2008 по 2012 годы, отказался рассказывать о своем участии в президентских выборах в 2018 году.

Выборы президента РФ запланированы на март 2018 года. На вопрос журналиста, не планирует ли глава правительства на выборы в этом году, Медведев пошутил: "Нет, в этом году выборов нет", — сообщает Лайф. На уточняющий вопрос про 2018 год Дмитрий Медведев отвечать не стал, - сообщает РИА Новости.

Владимир Путин пока не объявил о готовности баллотироваться в президенты.

По данным РБК, в Кремле обсуждают, как и когда объявит российский лидер об участии в выборах.