СБУ будет проверять деятельность российских научных центров

Группа народных депутатов Украины обратилась к председателю СБУ Василию Грицаку с просьбой предоставить "факты деструктивной антиукраинской деятельности" российских центров науки и культуры на территории Украины. В Киеве хотят заработать на разрыве культурных связей с Москвой

Об этом сообщила народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз на своей странице в Facebook. Фриз уверена, что российские центры надо закрыть и денонсировать соответствующее межправительственное соглашение. Депутат также прокомментировала информацию о продаже культурного центра Украины в Москве: "не дождутся".

Ранее стало известно, что группа депутатов из "Блока Петра Порошенко" выдвинула предложение закрыть и продать Украинский культурный центр в Москве. Здание находится на Арбате, украинские депутаты собираются продать помещения за 70 млн долларов.