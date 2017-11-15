Песков высказался о скриншоте из компьютерной игры в пресс-релизе Минобороны

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о скриншоте из компьютерной игры, появившемся в пресс-релизе Минобороны РФ. Пресс-секретарь президента РФ назвал размещение скриншота из компьютерной игры вместо оригинальных фотоматериалов в информации Министерства обороны ошибкой.

Песков призвал не преувеличивать значение этой ошибки. "Ошибки случаются. Скажем так, ничего страшного нет, если они своевременно корректируются. Что и было сделано Минобороны", - цитирует РИА Новости Пескова.

Пескова ответил на вопрос о том, что в фильме Оливера Стоуна Владимир Путин продемонстрировал кадры российской операции, достоверность которых сомнительна.

Пресс-секретарь российского лидера убежден, что этот фильм критикуют и сомневаются в нем недоброжелатели Путина. По оценке Пескова, фильм Стоуна получился "блестящий, незаурядный и очень интересный".

Минобороны по поводу скриншота компьютерной игры в пресс-релизе о неоспоримых фактах поддержки американцами террористов "Исламского государства", запрещенного в России, в Сирии, заявило, что ошибку допустил гражданский сотрудник и в его отношении уже ведется проверка.