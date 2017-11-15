США волнуются за безопасность ядерной инфраструктуры России

Уровень безопасности ядерного комплекса России может снизиться из-за выхода страны из «двустороннего сотрудничества» с США по данным вопросам, заявил спецпомощник Трампа по вопросам нераспространения ОМУ Кристофер Форд.

По его словам, в будущем это может стать проблемой для России. "Москве будет необходимо выделить значительные финансовые и кадровые ресурсы на обеспечение адекватной безопасности в своей ядерной инфраструктуре", - отметил Форд, выступая на конференции в Hudson Institute.

Представитель американской администрации сообщил также об утилизации излишков ядерного и радиоактивного материала в стране. Форд сообщил, что исполнительная ветвь власти США недавно завершила оценку своих подходов к обеспечению ядерной безопасности, чтобы убедиться, что те отвечают имеющимся вызовам в данной области.

"Россия действительно модернизирует свои ядерные силы, но каким образом отношения между Россией и США могут влиять на безопасность или небезопасность российского ядерного арсенала? Какая здесь логика?", - высказал удивление научный сотрудник программы "Проблемы нераспространения" Московского центра Карнеги Петр Топычканов в эфире радио Sputnik.