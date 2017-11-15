Палата Конгресса США одобрила выделение $ 4,6 млрд на противодействие России

Нижняя палата Конгресса США одобрила оборонный бюджет страны. Бюджет Пентагона должен составить практически $700 млрд. Часть средств - 4,6 миллиона долларов - будут потрачены на «сдерживание» России в Европе.

Около $634 млрд пойдет на основные операции Пентагона. Кроме того, $12 млрд направят на противоракетную оборону для противостояния угроз со стороны Северной Кореи. Еще $350 млн выделят в качестве военной помощи Украине.

Теперь законопроект по бюджету Пентагона должен быть принят Сенатом. Так как ранее его тексты были согласован обеими палатами, это не займет много времени. Затем документ будет направлен на подпись президенту США.