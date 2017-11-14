В Министерстве иностранных дел России отреагировали на слова премьер-министра Великобритании, которая выступила с критикой внешнеполитического курса Москвы.

Ранее Тереза Мэй заявила, что действия РФ угрожают мировому порядку. В числе этих действий политик назвала присоединение Крыма и вмешательство в выборы в европейских странах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировавшая данное высказывание, отметила, что оно безответственно и бездоказательно. В заявлении Захаровой, размешенном на сайте ведомства, говорится, что слова о мировом порядке звучат из уст главы британского правительства «особо цинично», так как эта страна несет ответственность за дестабилизацию ситуации в Ираке и Ливии.